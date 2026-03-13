5月15日よりPrime Videoにて独占配信されるクリストフ・ガンズ監督作『リターン・トゥ・サイレントヒル』より、予告編＆場面写真12点が解禁。併せて、日本語吹き替えキャストを、KONAMIによる原作ゲーム『SILENT HILL 2』の声優陣が続投することが決定し、小林親弘（ジェイムス役）、伊藤静（メアリー役）、諸星すみれ（ローラ役）のコメントが到着した。【動画】声優陣続投！『リターン・トゥ・サイレントヒル』日本語吹替版