超ときめき♡宣伝部が、3月14日にニューアルバム『ときめきえがお』のリリースを記念して18時〜18時40分までTikTok LIVEの開催を発表した。また本日より、TikTokにて検索結果がアーティスト仕様にデザインされる検索特設ページ「Search Hub」が公開された。TikTokアプリ内で「超ときめき♡宣伝部」を検索すると、検索特設ページが表示される。検索特設ページでは、「画面越しのエンジェル」を使用したさまざまな動画投稿