イム・ユナ主演、イ・サングン監督による韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』が、6月19日より全国順次公開されることが決定。あわせて、日本版ポスタービジュアルと予告編が解禁された。【動画】“悪魔憑依”ラブコメ誕生！『プリティ・クレイジー』予告編本作は、韓国で942万人の観客動員を記録し、日本でもスマッシュヒットとなった『EXIT イグジット』のスタッフが再集結した“悪魔憑依”ラブコメ。