小沢健二が、YouTube Liveの生配信を本日22時から実施することを発表した。「ここ出ます！ 月と街のAidade」と題したこの配信は、4月から始まる全国ホールツアー＜月と街のAidade＞の予習的な内容になるという。配信では、小沢がリアルタイムでガシャガシャと打ち込むタイプライターの文字映像をメインに、本人が「自伝的なライブ」と語るツアーの片鱗が明かされるほか、ライブ会場で観客全員に配布される「ひみつ小道具」も一部紹