岡田将生が主演する4月期新ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）の初回放送日が4月17日と決まった。また追加キャストとして、赤間麻里子、内田慈、JPの出演が発表され、ポスタービジュアルと人物相関図も解禁となった。【写真】『田鎖ブラザーズ』のクールなポスタービジュアル本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“