韓国で社会現象を巻き起こした歌謡オーディション番組の日本版『ミスタートロット ジャパン』で、初代Mr. TROT の座をかけて激戦を繰り広げ、決勝へ進出した4名のファイナリストが、このたびキングレコードからメジャーデビューすることを発表した。発売に先駆けて、新アーティスト写真も公開された。デビュー作品となるアルバム『JOURNEY』は、5月27日に初回限定盤・通常盤の2形態で発売され、初回限定盤にはメンバーの素顔が見ら