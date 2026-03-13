小倉大賞典で２着だったケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）は津村明秀騎手＝美浦・フリー＝とのコンビでダービー卿ＣＴ・Ｇ３（４月４日、中山競馬場・芝１６００メートル）へ向かうことになった。同馬は３歳４月のデビュー３戦目でマイル戦に参戦予定だったが、出走取り消し。その後は中長距離を中心に使われており、ようやく初のマイル戦投入となる。「この距離でいい面が出てくれれば。賞金を