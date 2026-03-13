とたが、本日よりオンエアのすき家の新TVCM『本日も、ほろほろ日和。』篇のCMソングに新曲「なんとも思ってない」が起用されたことを発表した。「なんとも思ってない」は、3月25日にリリースされるとたのニューアルバム『Sebone -脊髄盤-』からの先行配信楽曲で現在配信中。すき家の新TVCM『本日も、ほろほろ日和。』篇は、3月10日より販売されているすき家の期間限定商品『炭火焼きほろほろチキンカレー』のCMで、俳優の高橋文哉