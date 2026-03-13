名作アニメ「タッチ」浅倉南役の声優・日高のり子が、ＷＢＣ観戦に訪れたことを明かし、注目を集めている。日高は１３日までにＳＮＳで「ＷＢＣ予選、日本ｖｓチェコの試合を観戦してまいりました〜」と１０日のチェコ戦での様子をアップ。「生で観る試合はとても迫力がありました！なんといっても球場全体が見えるのがいいですよね〜盗塁を狙ってリードを取っている様子、走り出す瞬間、そしてセーフなのかアウトなの