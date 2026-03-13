BTSが、5thアルバム『ARIRANG』のメッセージを込めたアニメーションを公開した。映像は、1896年に蓄音機の前に集まった7人の青年を映し出す場面から始まる。蓄音機のハンドルを回すと、韓国を代表する民謡「アリラン」のメロディーが流れ、見る者を一瞬で引き込む。その後、巨大な船に乗って太平洋を渡った彼らは、異国の地で歌を録音し、現地の人々にそれを聴かせる。背景が現代へと切り替わり、ステージ上のBTSが姿を現す。メン