２歳時に全日本２歳優駿まで無傷の３連勝を飾ったパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）が次戦に予定するＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）に出走の場合はジェームズ・ドイル騎手＝英国＝と新たにコンビを組むことになった。吉村調教師が３月１３日、明らかにした。ドイル騎手は２０１４年に欧州年度代表馬となったキングマンの主戦として知られ、２０１５年以降