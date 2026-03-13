野田愛実が、3月20日24時24分からABCテレビで放送される、伊藤健太郎主演のドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』の主題歌に新曲「RETAKE」が起用されたことを発表した。物語の舞台は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会。“性格診断による就職活動”を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描く“診断系SFコメディードラマ”だという。本作のために書き下ろされた「RETAKE」は