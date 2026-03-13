◆大岡産業杯第５４回八尾大会（７、８日・八尾市立山本球場ほか）▽中学生の部・１回戦中百舌鳥ボーイズ（大阪阪南）６―５八尾中央ボーイズ（大阪中央）「大岡産業杯第５４回八尾大会」は４強が決定。ホストの大阪八尾ボーイズ、八尾中央ボーイズは途中敗退となった。食い下がった。八尾中央は初戦で２点を追う５回１死二、三塁に高山が遊ゴロ。一塁への送球が乱れる間に、三塁走者に続き、廣瀬が二塁から本塁を陥れ