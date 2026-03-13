大谷翔平（31）が日本時間13日、決勝トーナメントに向けてマイアミで会見。準々決勝で対戦するベネズエラについて「オフェンス面もそうだし、投手含めてレベルは高い」と警戒を寄せた。【もっと読む】日本人の大半が知らないWBCベネズエラ代表の脅威【日本時間15日10時〜 準々決勝で対決】決戦の地であるローンデポパークは前回2023年大会で優勝し、24年には史上初の「50-50」を達成した場だけに「いい思い出がある。プラスに