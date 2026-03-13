去年7月、長野県高山村の運動広場で銅線ケーブルが盗まれた事件で、カンボジア国籍の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、カンボジア国籍で栃木県足利市に住む無職のホン・クリー容疑者（30）です。ホン容疑者は去年7月、仲間と共謀して高山村にある高井運動広場でナイター用照明設備の銅線ケーブルおよそ550キロ、時価141万円相当を盗んだ疑いです。ホン容疑者は容疑を認めていて、警察は余