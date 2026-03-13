医薬品の承認を受けていないニコチン入り電子たばこ「ニコパフ」を販売したとして、大阪府警が医薬品医療機器法違反の疑いで京都府内に住む21歳の男子大学生と18歳の男子高校生を逮捕。書類送検したのは9日のことだった。 「ニコパフとはニコチンと、“吹かす”を意味するpuff（パフ）を組み合わせた造語で、ニコチン成分が含まれるリキッド（液体）を加熱し、発生した蒸気を吸う電子たばこのことです。個人で海外から輸入して使