きょう13日（金）は、全国的に雲が主役の一日となります。あちらこちらで、にわか雨やにわか雪がありますので、カバンには折りたたみ傘を入れておくといいでしょう。また、冬に逆戻りしたような寒さとなりますので、暖かい服装でお過ごしください。【CGを見る】さくら開花予想日は？関東もにわか雨の可能性ありきょう13日（金）は、上空に真冬のような強い寒気が流れ込むため、全国的に雲が広がりやすいでしょう。日本海側を中心に