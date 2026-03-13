女優草刈民代（60）が、12日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。映画監督で夫の周防正行監督（69）との結婚について話した。2人は96年の映画「Shall weダンス？」で出会い、同年に結婚した。これまで交際期間3カ月での結婚と報じられてきたが、「実際はお付き合いしたのは1カ月くらいで。1カ月目に結婚するって決めちゃって。式までが3カ月っていう感じ」と明かした。すると、若槻千夏（41）、指原莉