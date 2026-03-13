昨年3月に引退を発表したタレントの佐藤夢（35）が13日、インスタグラムを更新。芸名を「はらりこ」に改め、活動再開することを報告した。佐藤は「お久しぶりです。しばらく活動から離れていましたが、4月から少しずつ活動を再開することにしました」と報告。「離れていた時間の中で、『待ってるよ』『また会えたらいいな』と言ってくださる言葉を見かけることがあり、その言葉に何度も背中を押してもらいました」と活動再開を決意