マリオット・インターナショナルは、マリオット・ボンヴォイの無料宿泊特典の利用時の追加ポイント数を、最大25,000ポイントに引き上げた。無料宿泊特典は、スタンダードルームへの宿泊に利用できる。客室料金と該当する税金が含まれており、一部のホテルでは別途リゾート料金が適用される。日本で発行している、「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」では最大75,000ポイント、「Marriott Bonvoy アメ