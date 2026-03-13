関東屈指のパワースポットとして知られる『箱根神社』や富士山を望む芦ノ湖を筆頭に、箱根観光のハイライトとも言えるスポットが集まる元箱根。そんなエリアに2025年10月、プライベートサウナと源泉とするかけ流しの温泉が楽しめるバケーションレンタル、『GEOSPOT MOTOHAKONE』がオープンした。自然を眺めつつ、暮らすような滞在が楽しめる一軒家に早速おじゃましてきた。元箱根の絶景と観光を満喫できるスポットへ芦ノ湖に浮かぶ