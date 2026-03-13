デビュー当時から変わらない華やかな存在感が印象的な、今年40歳の女性俳優たち。豊富なキャリアと、年齢を感じさせない魅力に注目が集まっています。All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年40歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：北川景子／61票2位