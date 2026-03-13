空欄に共通して入る言葉を見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、子どもの頃に親しんだものや、大人になっても使う言葉がそろいました。空欄が先頭にあるものと、最後に来るものの違いに注意しながら考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□だま□□がら□□がみお□□ヒント：紙に内容を書いてポストに投函し、相手に送るものとは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：お