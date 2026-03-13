去年１２月、京都・河原町のかに料理店から、現金などが入った金庫を盗んだなどとして、元従業員の男が再逮捕されました。 【写真を見る】京都・河原町のかに料理店から金庫を盗んだ疑い元従業員の男を再逮捕金庫には現金約４１万円とデビットカード…「わたしがやったことに間違いない」と容疑認める 窃盗などの疑いで再逮捕されたのは、京都市伏見区のアルバイト・小原大空容疑者（２２）です。 警察により