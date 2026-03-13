大阪・梅田で鋼鉄管が地上に突き出した問題で、新御堂筋については「早ければきょう１３日の午後にも規制を解除する」ということです。 １１日、大阪・梅田の幹線道路で地中に敷設された下水道工事のための鋼鉄管が一時、地上約１３ｍの高さまで隆起しました。 大阪市建設局によりますと、この影響で周辺の地盤が緩んでいる可能性があるため、周辺に掘った穴から地盤を固める薬剤を流し込む作業を行っているということです