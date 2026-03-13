滋賀県と岐阜県にまたがる「伊吹山ドライブウェイ」では、４月１８日の営業再開に向け除雪作業が進められています。 パワーショベルにすくわれた雪が谷へ落とされていきます。 冬の間、休業していた全長１７ｋｍの有料道路・伊吹山ドライブウェイでは、先月２４日から営業再開に向けた除雪作業が進められています。 今年は、暖冬の影響で雪は例年より少ないということですが、多い所では今も３ｍほど残っていると