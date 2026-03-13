女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）が初公判で起訴内容を否認した。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）は、2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で、初対面だった20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われている。林ひなの記者：午前9時すぎです。東京地裁前には、傍聴券を求めて多くの人が並んでいます。13日午