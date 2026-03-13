卒業シーズンを前に、京都府福知山市の福祉施設では卒業生らの胸に飾るコサージュ作りが進められています。 花びらの形に切った紙を１枚１枚重ね、かわいらしいバラを作っていきます。 京都府福知山市の「障害福祉サービス事業所ちくもう」では、入所者の自立と社会との交流を目的に、１９７８年から卒業式や入学式で学生らがつけるコサージュを作っています。 色紙を花びらの形に切り取って、