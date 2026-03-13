カルチャー誌『CUT』の2026年4月号（3月19日発売）の表紙が解禁された。放送中のアニメ『葬送のフリーレン』が表紙を飾っている。【画像】チョロすぎるフリーレンの顔（笑）なでなでされる最新話の場面カット19日発売のCUT4月号の巻頭特集が『葬送のフリーレン』に決定。CUT独占の表紙ビジュアルは、草原に寝そべるフリーレン、フェルン、シュタルク。3人の旅の様子がうかがえるような、余韻を感じる1枚になっている。特集に