2026年に開催するコンサートツアーをもって、グループ活動を終了することを発表している嵐。3月13日から、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）での公演を皮切りに全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をスタートさせます。これまでに嵐が開催してきた数々のコンサートを中心に、全5回にわたりグループ活動について振り返ります。■1999年にCDデビューデビューイベントには約8万人1999年9月、ア