ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムの松本わかなが１２日、グループの公式ブログを更新し、高校を卒業したことを報告した。松本は「中学１年生でアンジュルムに加入して、もう高校卒業かぁ、、、感慨深い〜」と振り返りながら、自身のインスタグラムにもアップした制服姿で卒業式に参加した様子を添えた。「私の高校生活には、常にアンジュルムの活動があって、とにかく家族とマネージャーさんと先生に、