片山さつき財務相は13日の閣議後記者会見で、中東情勢の緊迫化を受けて円安が進む外国為替市場に関し「金融市場に大きな変動が生じている。原油価格が高騰する中、国民生活に与える影響を念頭に万全の対応を取る」と述べた。