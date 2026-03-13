国民民主党の玉木代表は13日、新年度予算案の採決で反対する意向を表明した。党の会合で予算案への対応を協議した後、玉木氏は記者団の取材に応じた。政府・与党は予算案の年度内成立に向けて、13日の衆院通過を目指していて、衆院予算委員会では、坂本委員長（自民党）が締めくくり質疑と採決を行うことを職権で決めている。取材の中で、玉木氏は予算案が参院に送付された後、交渉の結果次第で賛成に回る可能性はあるか問われると