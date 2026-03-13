テレ東のドラマ『刑事、ふりだしに戻る』(4月17日スタート 毎週金曜21:00〜21:54 ※※初回は15分拡大で21:00〜22:09)の追加キャストが発表された。板谷由夏、戸田恵子、生瀬勝久○板谷由夏、戸田恵子、生瀬勝久が出演誠(濱田岳)の先輩で生活安全課の課長、10年前は誠と同じく強行盗犯係で、合気道が特技の熱血刑事だった川島久美を演じるのは板谷由夏。警察署の副署長で、かつては強行盗犯係の係長、少し流されやすいところはある