日本IBMは3月12日、IBMのシンクタンク組織「IBM Institute for Business Value(IBV)」によるレポート「エンタープライズ2030 - AIと拓く、5つの勝ち筋」の日本版を公開した。約8割の経営層がAIの収益貢献を期待するも、「明確に描けている」のは2割調査は、オックスフォード・エコノミクス(Oxford Economics)社の協力を得て、2025年から2030年にかけて自社の進化をどう予測するかについて、2007人の経営幹部からインサイトを収集。