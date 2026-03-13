「スポルティコ」による2025年の広告収入は1億ドル野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる大谷翔平投手（ドジャース）。フィールド内での圧倒的な活躍はもちろん、フィールド外での“振る舞い”に「歩く広告塔」とファンも感心している。大谷は東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCでは3試合に出場。打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点、4四球、OPS2.026をマ