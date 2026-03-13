【モデルプレス＝2026/03/13】音楽番組『Star Song Special Season3』が、3月26日16時よりPrime Video独占で初回配信スタート（隔週木曜午後4時〜）。Snow Manの宮舘涼太が、初回トークゲストとして出演することが解禁された。【写真】スノ宮舘涼太、400年後から来た高性能アンドロイド役ビジュ◆「Star Song Special Season3」3月26日より配信開始“スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティ