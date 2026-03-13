愛知県の東三河に水を送る「豊川用水」の水源 宇連ダムの貯水率が、1%を下回りました。 【写真を見る】宇連ダム貯水率0.7%に… 0%に備えて“わずかに残った水”を引き上げる準備も 愛知･豊川用水 水資源機構によりますと、豊川用水の水源の一つ宇連ダムは、3月12日未明に貯水率が1%を下回り、きょう午前11時時点では0.7%でした。 貯水率0%に備え…“わずかな水を引き上げる”準備も 気象庁の最新の1か月予報によりますと、東海