きょうは曇り空が続き、日中も空気がヒンヤリとするでしょう。 【写真を見る】週末は広く晴れ過ごしやすい陽気に 水曜日以降はすっきりしない天気 きょうの予想最高気温は名古屋･岐阜13℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/13 昼） 正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。この時間の気温は10.4℃で、空気が乾燥しています。 きょうは午後も曇り空の続く所が多く、各地で北寄りの風が強まるでしょう。愛知県東部など所々で雨が