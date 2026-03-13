BTSが、待望のカムバックに向けて熱気を高めている。所属事務所のBIGHIT MUSICは3月13日11時、公式SNSを通じて5thフルアルバム『ARIRANG』のメッセージを込めたアニメーション映像を公開した。【写真】BTS、新AL『ARIRANG』のグループ写真！映像は、1896年に蓄音機の前に集まった7人の青年を映し出すシーンから始まる。蓄音機のゼンマイを回すと、韓国を代表する民謡『アリラン』の調べが流れ、一瞬にして見る者を物語へと引き込ん