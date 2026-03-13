【デカキラマジカルリング4】 3月18日～ 順次発売 価格：1回300円 「デカキラマジカルリング4」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「デカキラマジカルリング4」を3月18日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は多彩な色とデザインが用意されている6～7号相当のリング。いずれの種類もリングを仕舞えるポーチが付いてくる。