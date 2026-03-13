昨年６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。朝比奈は白の刺しゅうのフリルシャツを着て着用ブランドを紹介。「最近はちょっぴり甘め気分。。」とつづり、シャツにハイウエストの黒ワイドパンツを合わせた甘めコーデを披露した。この投稿には「ＨＥＲ似合ってる」「甘めも最高」「甘めも、素敵です」「素敵」「めっちゃ可愛すぎる」「彩さん綺麗