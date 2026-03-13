◆大岡産業杯第５４回八尾大会（７、８日・八尾市立山本球場ほか）▽中学生の部・１回戦泉州ボーイズ（大阪南）５―１２大阪八尾ボーイズ（大阪中央）＝５回コールド＝「大岡産業杯第５４回八尾大会」は４強が決定。ホストの大阪八尾ボーイズ、八尾中央ボーイズは途中敗退となった。チームを思う気持ちが勝利につながった。大阪八尾は２点リードの５回。先頭の代打・松下から日野、福永、半矢主将、原、前田と怒とうの