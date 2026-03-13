２６日開幕の「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）中学生女子の部で優勝を目指す関西女子が１日、大阪・堺市内で掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）に打撃と守備を教わった。ミスタータイガースから技術を“伝授”され、初代女王へ好感触。この日の様子は、スポーツ報知公式YouTube「森脇瑠香のやってみるかチャンネル」で近日公開予定だ。関西女子に“最強助っ人”が現れた！「