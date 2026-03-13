JR沼津駅の高架化に伴い進められている、沼津駅周辺の区画整理の進捗状況が12日報道陣に公開されました。沼津駅の高架化に伴う土地区画整理事業は、駅の東側にあるJRの車両基地が移転することで生まれる広大な跡地を活用し、既存の市街地と一体的な整備を行うものです。12日行われた現地説明会では、沼津駅の東側およそ12.5ヘクタールの土地区画整理の現状について沼津市の担当者から説明が行われました。この区画内では、JR