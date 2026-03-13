ことし2026年の「河津桜まつり」の入場者数はおよそ63万人で、コロナ禍での開催以降最多となりました。河津桜まつり実行委員会によりますと、ことしの「河津桜まつり」の来場者数は、3月8日までの30日間で629,890人でした。これは去年2025年より8万7千人余り多く、コロナ禍以降最多となりました。ことしは「みごろ」の発表が去年より2週間ほど早く、満開で連休を迎え賑わったということです。当初は日中関係の悪化から中国人観光客