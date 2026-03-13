長野県白馬村で今年5月に開催される音楽イベントを前に12日、出演アーティストが村役場を訪れ、意気込みを語りました。白馬村の丸山俊郎村長のもとを訪れたのは音楽ユニット「キマグレン」のメンバーISEKIさんです。5月16日から24日まで、白馬村の白馬岩岳マウンテンリゾートでは「HAKUBAヤッホー！FESTIVAL」が行われ、ISEKIさんは、そのメインイベントとなる音楽ライブのプロデューサーを務