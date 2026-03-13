ツクヨミキャラクターデザイン へちま描き下ろし「メモリアルビジュアル」 (C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ 劇場上映中のNetflix映画「超かぐや姫!」が、本日(3月13日)より日本全国100館以上で拡大公開。入場特典第2弾として、「メモリアルビジュアル」イラストボードの配布も開始している。 同作は、2月20日より劇場上映を開始し、19館での公開ながら各劇場で満席が相次いで週末動員ラ