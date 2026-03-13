12日夜、伊東市で住宅を全焼する火事がありました。この家に住む男性が助けを求める際に転倒し、足の骨を折る重傷を負いました。警察と消防によりますと、12日午後6時すぎ、伊東市湯川で「平屋建ての住宅が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。火は、木造平屋建て住宅を全焼し、およそ3時間半後に消し止められました。この火事で、この家に住む男性が助けを求めて外に出た際に転倒し、右足のかかとの骨を折る重傷