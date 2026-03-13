不人気車をお互いに乗り換えてみよう！こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第10回は、いつもと趣向を変え、モータージャーナリスト清水草一氏の愛車、先代マセラティ・クアトロポルテ『大貴族号』試乗記をお送りします。【画像】清水草一の大貴族号と乗り換え試乗！サニーカリフォルニアとの共通点は『不人気車